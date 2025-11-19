НАБУ приостановило публикацию материалов по делу Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины приостановило публикацию материалов о коррупционных схемах предпринимателя Тимура Миндича. Об этом сообщило украинское издание NV.

Это связывают с тем, что детективы обнаружили причастность бизнесмена к коррупции в оборонном секторе. Данные находятся под грифом секретности из-за военного положения на Украине.

Ранее представители правящей партии «Слуга народа» потребовали отправить в отставку всех фигурантов коррупционного скандала в сфере энергетики. Своих должностей уже лишились два министра — Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

При этом в опубликованном НАБУ подозрении Миндичу фигурируют и другие имена — среди них Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров.