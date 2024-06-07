На Украине заявили о тотальной социальной катастрофе в Киеве

Перебои с электричеством в жилом массиве Позняки в Киеве привели к «тотальной социальной катастрофе». Об этом написал в соцсетях украинский экономист и аналитик Алексей Кущ.

«На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается тотальная социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем», — написал он.

Экономист добавил, что здесь находятся высотные дома, в которых большей частью установлены электрические плиты. При отключении электричества отключаются лифты, а на верхние этажи не поступает вода.

Кущ отметил, что в Днепропетровской области уже несколько дней такой проблемы нет. По его словам, интересно получилось, что большинство областных предприятий, энергокомпанию ДТЭК и операторов по распределению электроэнергии в Киеве контролирует олигарх Ринат Ахметов.

Что касается «Укрэнерго», то лимиты на потребление оно определяет, вероятно, в случайном порядке. Кроме того, ходят слухи, что во время прошлых массовых отключений электроэнергии вопрос их получения решали с помощью взяток. Кущ задался вопросом, «почему мэр молчит?».

Ранее украинские чиновники посоветовали населению страны готовиться к жизни в холоде и темноте, так как страна потеряла более половины электрогенерации из-за повреждений объектов энергетики.