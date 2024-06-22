Украинцев предупредили о суровой зиме без электричества
ДТЭК: зимой украинцам будут давать электричество на четыре часа в день
Украинцев ждет суровая зима с включением электричества всего на четыре часа в день, а то и меньше. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук американскому телеканалу CNN.
«Если мы не восстановим существующие поврежденные электростанции, если мы не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если мы не построим эти установки распределенной генерации хотя бы в некоторых местах, то у людей будет электричество в течение менее чем четырех часов в день», — сказал Сахарук.
Чиновник напомнил, что до начала отопительного сезона осталось 120 дней.
Ранее на Украине заявили о «тотальной социальной катастрофе» из-за перебоев с электричеством. По словам экономиста Алексея Куща, в жилом массиве Позняки в Киеве свет дают на пару часов ночью и днем. Во время отключений не работают лифты, электроплиты, и даже вода не поступает на верхние этажи.