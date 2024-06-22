Украинцев предупредили о суровой зиме без электричества

ДТЭК: зимой украинцам будут давать электричество на четыре часа в день

Украинцев ждет суровая зима с включением электричества всего на четыре часа в день, а то и меньше. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук американскому телеканалу CNN .

«Если мы не восстановим существующие поврежденные электростанции, если мы не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если мы не построим эти установки распределенной генерации хотя бы в некоторых местах, то у людей будет электричество в течение менее чем четырех часов в день», — сказал Сахарук.

Чиновник напомнил, что до начала отопительного сезона осталось 120 дней.

Ранее на Украине заявили о «тотальной социальной катастрофе» из-за перебоев с электричеством. По словам экономиста Алексея Куща, в жилом массиве Позняки в Киеве свет дают на пару часов ночью и днем. Во время отключений не работают лифты, электроплиты, и даже вода не поступает на верхние этажи.