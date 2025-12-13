Националист Корчинский назвал ватой тех, кто хочет выборов в Украине

Лидер украинской политической партии «Братство»* Дмитрий Корчинский назвал тех, кто выступает за проведение выборов в Украине, «ватой». Он также призвал к массовым репрессиям перед любым голосованием.

Он утверждает, что все украинцы, которые выступают за немедленные выборы, — это «вата». По его мнению, честные выборы возможны только после массовых арестов, чисток и запрета социальных сетей.

«Если Трамп и Путин хотят выборов, значит, эти выборы нам не нужны», — заявил он.

Корчинский считает, что уклонисты и дезертиры не должны иметь права голоса на выборах. По его мнению, следует запретить политические партии, а сами выборы проводить исключительно среди военных. При этом сам Корчинский не участвует в боевых действиях.

Ранее Украина в очередной раз отклонила мирный план Соединенных Штатов, как заметил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Президент Украины Владимир Зеленский лавирует, заявляя о необходимости некого референдума по территориальным вопросам.

* Организация запрещена в России