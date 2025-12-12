«Трамп повесил всех собак на слабейших». Украина снова отклонила мирный план США
The Economist: на Украине раскритиковали очередной мирный план США
Украина в очередной раз отклонила мирный план Соединенных Штатов. Президент Владимир Зеленский не готов пойти на территориальные уступки, несмотря на тяжелое положение страны, сообщила газета The Economist.
Даже новый европейский кредит за счет замороженных российских активов не спасет Украину, считают авторы материала.
При этом они обвинили американского лидера Дональда Трампа в том, что он «повесил всех собак на слабейшую сторону», хотя тот оперирует голыми фактами: Украина проигрывает в конфликте, а Зеленский — узурпатор, отказывающийся от выборов.
«Украина действительно находится в трудном положении. Европейские союзники, возможно, наконец-то воспользуются замороженными российскими активами, но долгосрочные экономические перспективы все равно выглядят мрачными», — заявили журналисты.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стране могут понравиться не все пункты мирного плана США по урегулированию на Украине.