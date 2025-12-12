Украина в очередной раз отклонила мирный план Соединенных Штатов. Президент Владимир Зеленский не готов пойти на территориальные уступки, несмотря на тяжелое положение страны, сообщила газета The Economist .

Даже новый европейский кредит за счет замороженных российских активов не спасет Украину, считают авторы материала.

При этом они обвинили американского лидера Дональда Трампа в том, что он «повесил всех собак на слабейшую сторону», хотя тот оперирует голыми фактами: Украина проигрывает в конфликте, а Зеленский — узурпатор, отказывающийся от выборов.

«Украина действительно находится в трудном положении. Европейские союзники, возможно, наконец-то воспользуются замороженными российскими активами, но долгосрочные экономические перспективы все равно выглядят мрачными», — заявили журналисты.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стране могут понравиться не все пункты мирного плана США по урегулированию на Украине.