Зеленский попытался лавировать, когда заявил о референдуме по территориям

Президент Украины Владимир Зеленский лавирует, заявляя о необходимости некого референдума по территориальным вопросам. Об этом ТАСС сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Что я могу сказать? Что Зеленский пытается лавировать, находить какие-то формулировки, но это все недоговорные вещи», — сказал он.

Азаров напомнил, что Зеленский никогда не спрашивал украинский народ.

«А тут собираются то ли выборы, то ли референдум проводить. Пусть разъясняют тогда», — добавил экс-премьер.

Он назвал заявление Зеленского абсолютно невнятным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что глава киевского режима не сможет обеспечить Украине передышку через референдум по территориальному вопросу.