Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ», — написал он.

По его словам, исполняющим обязанности главы СБУ скорее всего назначат начальника центра специальных операций генерала Евгения Хмару.

Ранее стало известно, что президент Украины решил отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака после третьей встречи с руководителями САП и НАБУ Александром Клименко и Семеном Кривоносом.

На прошлой неделе командирам ВСУ запретили публично давать оценки решениям Зеленского.