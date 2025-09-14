Валуева объявили в розыск на Украине

СБУ объявила депутата и бывшего боксера Валуева в розыск

В базе МВД Украины появилась карточка российского политика и бывшего спортсмена Николая Валуева. Объявление в розыск инициировала Служба безопасности Украины, сообщил ТАСС .

Депутату заочно предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины. СБУ объявила его в розыск.

В 2022 году Хмельницкое управление СБУ уже разыскивало Валуева. Националисты также внесли его в базу сайта «Миротворец»*.

Валуев с 1993 года профессионально занимался боксом. С 2011 года начал политическую карьеру, впервые избравшись в Госдуму от партии «Единая Россия». Он занимает пост первого заместителя председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры и поддерживает детский спорт.

Ранее Азербайджан запретил Валуеву въезд на свою территорию. Поводом стала его реакция на закрытие «Русского дома» в Баку.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.