Валуев оценил результаты россиян на Олимпиаде в Париже

Валуев: ни один из лидеров сборной России не поехал в Париж на Олимпиаду

Никто из лидеров сборной России не поехал на Олимпийские игры в Париж. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу по версии WBA Николай Валуев.

«Я перед Олимпиадой говорил: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия — оставим это на совести спортсменов, которые поехали в Париж», — высказался боксер.

Теннисистка Мирра Андреева вылетела в первом же круге олимпийского турнира, уступив польской спортсменке Магде Линетт. На том же этапе покинула розыгрыш Екатерина Александрова, не сумевшая одолеть китаянку Юань Юэ. Диана Шнайдер во втором круге проиграла китаянке Сиюй Ван. В мужском зачете Павел Котов разгромно проиграл Стэну Вавринке, а вот Даниил Медведев и Роман Сафиуллин пока продолжают борьбу.

Ранее опрос показал, что подавляющее большинство россиян не собираются смотреть Олимпийские игры.