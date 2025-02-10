Азербайджан запретил въезд Николаю Валуеву

Депутату Госдумы и бывшему боксеру Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде .

«Оскорбительные и полные угроз заявления Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы», — заявил представитель дипломатического ведомства.

Предположительно, причиной стало резкое заявление депутата в Telegram-канале из-за закрытия «Русского дома» в Баку. Парламентарий призвал присмотреться к азербайджанским диаспорам в России, заявив, что они «не про культурный обмен, скорее, про деньги, и очень большие».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует урегулировать с Азербайджаном вопрос работы Россотрудничества, в том числе на уровне глав государств, если это потребуется. Он добавил о желании Кремля вести диалог с соседней страной, руководствуясь добрыми традиционными отношениями.