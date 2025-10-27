В Германии объяснили, почему сотни тысяч украинских солдат бегут с фронта. Коррупция и истощение — одни из причин, отметила обозреватель Марта Гавришко в статье для Berliner Zeitung .

«Истощение, коррупция и силовая мобилизация доводят армию Украины до предела возможностей», — написала она.

Многие командиры опасаются сообщать о дезертирах, опасаясь, что командование воспримет это как их личную неудачу в руководстве. Из известных случаев почти 60 тысяч связаны именно с дезертирством, а остальные — это самовольный уход из войск.

Кроме того, многие украинские добровольцы стали сравнивать себя с рабами, находящимися в плену на бессрочной воинской повинности. Это подрывает их моральный дух и подпитывает чувство несправедливости, ведь многие украинцы уклоняются от призыва путем взятки ТЦК.

Гавришко добавила, что масштабы дезертирства на фоне массового уклонения от мобилизации бросают тень на заявление президента Владимира Зеленского, утверждающего, что Киеву нужно только оружие, а не натовские солдаты. Запад может и дальше поставлять вооружение, но вот только скоро в ВСУ не останется никого, чтобы им воспользоваться.

Ранее семеро боевиков ВСУ сбежали на такси в Кривой Рог после приказа выдвигаться на позиции.