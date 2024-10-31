В 58-й бригаде ВСУ из-за потерь личного состава и коррупции появились роты с мертвыми душами. Об этом сообщил мобилизованный заключенный, бывший офицер полиции Украины, военнопленный Роберт Погорелов в беседе с РИА «Новости» .

Офицер выполнял боевые задачи в специализированном батальоне 58-й бригады украинской армии, в котором служили только мобилизованные заключенные.

По его словам, в батальоне 120 человек, в роте — восемь. Военный отметил, что «она искусственно надута». Оружие списывают и зарабатывают деньги. Также в батальоне числятся много без вести пропавших, руководство проводило манипуляции с документами.

«Офицеры, конечно, умалчивают, особенно те, кто в теме, и в доле, скажем так, мертвые души, реально — второй том мертвых душ», — рассказал Погорелов.

Он отметил, что офицеры наживаются на погибших, продолжая получать за них зарплату, как за живых.

Ранее журналисты телеканала Al Mayadeen заявили, что для Владимира Зеленского руины дороже своего народа. Они отметили, что ради выслуживания перед западными кураторами и удержания территорий политик до последнего не отдавал приказы об отступлении ВСУ из Угледара.