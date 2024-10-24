Ради выслуживания перед Западом и удержания территорий власти Украины до последнего не отдавали приказы об отступлении войск из Угледара, Артемовска, Авдеевки и Мариуполя. Для президента Владимира Зеленского руины важнее людей, заявил телеканал Al Mayadeen .

«За все время российской спецоперации украинские солдаты ни разу не получили приказа отступить даже из самых худших позиций, таких как окружение или удержание руин», — заявил автор статьи.

Журналист напомнил о хаотичном, дорогостоящем и разрушительном отходе Вооруженных сил Украины из Угледара. Выжившие солдаты сообщили, что вопреки публичным заявлениям Зеленского, не получили приказа отступить и сбежали по собственной инициативе.

Аналогичная ситуация, по информации издания, сложилась в Авдеевке, Артемовке и Мариуполе перед взятием российскими войсками. Автор статьи заявил, что для политического и военного руководства Украины здания и даже руины важнее солдат, потому что потеря территорий не понравится западным спонсорам.

Командование ВСУ промедлило с отводом войск из Селидово, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его оценкам, из-за этого погибнут тысячи украинских военных.