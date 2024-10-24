Зеленского обвинили в удержании руин. Он ни разу не отдал приказ об отступлении
Al Mayadeen: Зеленский ни разу не отдавал ВСУ своевременного приказа отступить
Ради выслуживания перед Западом и удержания территорий власти Украины до последнего не отдавали приказы об отступлении войск из Угледара, Артемовска, Авдеевки и Мариуполя. Для президента Владимира Зеленского руины важнее людей, заявил телеканал Al Mayadeen.
«За все время российской спецоперации украинские солдаты ни разу не получили приказа отступить даже из самых худших позиций, таких как окружение или удержание руин», — заявил автор статьи.
Журналист напомнил о хаотичном, дорогостоящем и разрушительном отходе Вооруженных сил Украины из Угледара. Выжившие солдаты сообщили, что вопреки публичным заявлениям Зеленского, не получили приказа отступить и сбежали по собственной инициативе.
Аналогичная ситуация, по информации издания, сложилась в Авдеевке, Артемовке и Мариуполе перед взятием российскими войсками. Автор статьи заявил, что для политического и военного руководства Украины здания и даже руины важнее солдат, потому что потеря территорий не понравится западным спонсорам.
Командование ВСУ промедлило с отводом войск из Селидово, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его оценкам, из-за этого погибнут тысячи украинских военных.