В Волынской области десятки тысяч человек остались без света

Мэр Карпус: 80 тысяч абонентов в Нововолынской общине остались без электричества

В Нововолынской общине Волынской области Украины без электроснабжения после взрывов остались около 80 тысяч человек. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.

«Сейчас без света более 80 тысяч абонентов», — написал он.

Карпус добавил, что в Нововолынске воду в дома подают от электросети. Очистные сооружения сейчас работают на генераторах, то же касается ряда котельных. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий ЧП, заключил мэр.

Министерство энергетики Украины сообщило, что жители Киева после массированных ударов по энергосистеме получают электроэнергию лишь на 1,5–2 часа в сутки. Атака российских сил в ночь на 7 февраля привела к дополнительному дефициту мощности, который невозможно быстро компенсировать.

В ночь на 9 февраля Одессу накрыла мощная атака дронов с новыми взрывами и пожарами.