В Виннице подростку сломали руку при мобилизации отца

В Виннице 17-летний подросток получил перелом руки и сотрясение мозга во время мобилизации его отца. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что мужчину забрали вскоре после похода на рынок вместе с 17-летним сыном, а во время возникшего конфликта подросток получил перелом руки и сотрясение мозга. По данным источника, о местонахождении отца подростка до сих пор ничего не известно.

На Украине всеобщая мобилизация началась в феврале 2022 года, затем ее не раз продлевали. В украинских соцсетях после этого регулярно публикуют ролики со стычками жителей и сотрудников территориальных центров комплектования в разных городах.