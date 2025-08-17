В центре Киева произошла стрельба

Днем 17 августа в центре Киева раздались звуки выстрелов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

По данным источника, стрельбу слышали в районе Почтовой площади. Очевидцы также заметили автомобильную погоню.

Детали происшествия уточняются. Правоохранительные органы столицы ситуацию пока не прокомментировали.

По другим данным, в столице Украины проходят съемки фильма. Боевик может выйти на большие экраны уже осенью 2025 года.

Ранее пьяные иностранные наемники ВСУ начали стрельбу в Херсоне. Все началось с конфликта между двумя компаниями боевиков в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. В группе были франкоязычные и англоязычные боевики. Словесная перепалка быстро переросла в перестрелку. В результате ранения получили четыре человека, их увезли на скорой.