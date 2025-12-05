В случае невозможности достигнуть договоренности с Россией на Украине может произойти военный переворот. Об этом в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Если быстро не достигнуть мира, мы можем стать свидетелями военного переворота. Они могут войти в Киев и призвать режим к ответу», — допустил он.

Западные СМИ также отмечали, что Украина вошла в решающую стадию конфликта, когда коррупционные скандалы, провалы ВСУ на фронте и заявления радикалов стали непосредственной угрозой для режима президента Владимира Зеленского.

Журналисты констатировали, что российские военные активно продвигаются в Донбассе и Запорожской области, число дезертиров из ВСУ выросло в четыре раза, Европа с трудом находит деньги для Украины, а США перекрыли финансовые потоки.

При этом политолог Патрик Бааб отмечал, что, если Зеленский согласится на мир с Россией, на Украине его убьют.