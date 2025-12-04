Политолог Бааб: если Зеленский согласится на мир с Россией, на Украине его убьют

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского окажется в опасности после прекращения конфликта с Россией. Это связано с ультраправыми силами, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире шоу Deep Dive.

«Если Зеленский согласится прекратить конфликт, то его убьют его же силовики», — сказал он.

Политолог считает, что перед главой киевского режима сейчас стоит выбор. С одной стороны, надо заключать мир с Россией и прекращать боевые действия. С другой — у Зеленского будут проблемы с ультраправыми представителями, которым нужно продолжать противостояние.

Поэтому мирное урегулирование процесса будет сложным для властей Украины, ведь им нужно будет «успокоить украинских фашистов», которые имеют оружие и захотят дальше воевать с Россией, добавил Бааб.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Зеленского, что США могут предать Украину.