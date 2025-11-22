Украина вступила в самую трудную и, возможно, последнюю зиму конфликта, так как провалы ВСУ на фронте, коррупционные скандалы и заявления радикалов стали угрозой для режима президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание The Spectator.

Россия наносит все более эффективные удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. Это может привести к тому, что большая часть страны погрузится в холод и темноту грядущей зимой.

Подразделения ВС РФ продвигаются в Донбассе и на южном фланге в Запорожской области. Кроме того, в четыре раза выросло число дезертиров из ВСУ, США перекрыли финансовые краны, а европейцы с трудом находят деньги для Украины.

На этом фоне коррупционный скандал с военными поставками на сумму 100 миллионов долларов, в котором замешаны ближайшие соратники и деловые партнеры Зеленского, подорвал доверие к киевскому режиму. Активизировались и опаснейшие противники Зеленского — националисты.

«Все обещания найти и наказать виновных выглядят как обычный популизм», — написал у себя в соцсетях бывший начальник штаба батальона «Азов»* Богдан Кротевич.

По его словам, высшие должностные лица, замешанные в коррупционных схемах, должны быть водворены в тюрьму. Если Зеленский не покарает предателей, то это сделает народ.

Как отметили журналисты, «Азов»* имеет реальную возможность «взять на себя роль кукловода» в случае политического краха на Украине.

Ранее на Украине разгорелся очередной коррупционный скандал, но уже связанный с незаконной продажей главной базы техобслуживания флота в порту Черноморск.

*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.