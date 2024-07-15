В США высказались о приглашении России на второй саммит по Украине

Госдеп: США поддержат Киев, если он пригласит РФ на мирный саммит по Украине

В Государственном департаменте США заявили, что поддержат Киев, если он решит пригласить Россию на второй саммит по Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает увидеть представителей России на втором мирном саммите по Украине в ноябре.

«Если они (власти Украины — прим. ред.) хотят пригласить Россию на этот саммит, то, конечно, мы это поддерживаем», — сказал представитель госдепа США Мэттью Миллер.

При этом пояснил, что решение о приглашении представителей Москвы на очередной саммит остается за Киевом.

В российском МИД оценили подготовку Киева к этому мероприятию, отметив, что делегация РФ не будет на нем направлена. Замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин добавил, что Россия не приемлет ультиматумов на мирных саммитах, отметив, что налицо очередное проявление мошенничества.

До этого член комитета по обороне Госдумы РФ генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал заявление украинского лидера, подчеркнув, что за ним стоят «неуспехи» ВСУ на фронте и, вероятно, «давление хозяев Зеленского».