Генерал Соболев заявил, что у РФ нет причин откликаться на приглашение Зеленского на «саммит мира»

Член Комитета по обороне Государственной думы РФ генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал «Ридусу» заявление Владимира Зеленского о согласии на участие российской делегации в следующем «саммите мира».

Соболев отметил, что такие заявления Зеленского свидетельствуют о том, что ни он сам, ни его «группа поддержки» на Западе не видят перспектив победы над ВС РФ.

«За этим стоят только неуспехи украинских Вооруженных сил на фронте и, наверное, давление хозяев Зеленского», — подчеркнул генерал.

Он добавил, в текущих условиях России нет смысла соглашаться на какие-либо украинские мирные инициативы, так как Запад таким образом лишь пытается выиграть время для более жесткого военного противостояния.