Зеленский принял неожиданное решение после звонка Трампа

Агентство ссылается на источник, знакомый с ходом обсуждения. Собеседнику предоставили анонимность, поскольку официально информацию еще не обнародовали.

Источник Bloomberg заявил, что обе стороны согласились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.

Трамп также сказал, что телефонный разговор был «очень хорошим» и что обсуждения «идут по плану».

Американский лидер ранее в своей социальной сети также рассказывал, что разговор с Зеленским длился около часа. По его словам, большая часть обсуждения основывалась на вчерашней беседе с президентом России Владимиром Путиным. Других подробностей президент США не приводил.

Офис Зеленского разговор с Трампом пока официально не комментировал.