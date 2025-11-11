В США назвали обыски у совладельца «Квартала 95» ответом Зеленскому

Обыски у украинского предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича стали ответом антикоррупционных органов на действия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на источники и материалы украинских СМИ.

По данным издания, Миндич, которого называют давним деловым партнером и соратником Зеленского, фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), связанном с коррупцией в энергетической сфере. Сам предприниматель, как уточняется, покинул страну, однако следственные действия продолжаются в отношении других фигурантов дела, включая бывшего вице-главу компании «Энергоатом» и министра юстиции Германа Галущенко.

NYT отмечает, что антикоррупционные органы усилили активность на фоне сообщений о попытках президента Украины ограничить их полномочия. На фоне этого в Киеве весной 2025 года сложилась ситуативная антикоррупционная коалиция, в которую входят представители НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также политики, критически настроенные к Зеленскому, включая Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

По информации украинских медиа, в центре внимания следователей находится компания Fire Point, связанная с Миндичем и участвующая в разработке дальнобойной ракеты «Фламинго». Ранее Kyiv Independent сообщал, что предприятие могло получить два госконтракта на сумму свыше семи миллиардов гривен, включая средства международных партнеров.

В начале ноября «Украинская правда» писала, что Миндич также может фигурировать в расследовании ФБР об отмывании средств, однако официальных подтверждений этой информации нет.

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что Миндич сбежал из страны по паспорту Израиля.