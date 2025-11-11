Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины пристально наблюдают за руководством страны. Об этом сообщил источник The New York Times, комментируя информацию о вчерашних обысках по делу о коррупции в энергетической отрасли.

«Вместо того чтобы отступить под давлением господина Зеленского, антикоррупционные органы, похоже, усиливают пристальное внимание к руководству страны», — заявили журналисты.

Авторы материала отметили, что летом Владимир Зеленский пытался «обезвредить» антикоррупционные ведомства в стране. Это случилось после проведения расследования в отношении его ближайших соратников.

Также они напомнили, что когда президент Украины пришел к власти в 2019 году, то пообещал избавиться от коррупции. Однако скандалы со взятками продолжились и во время его руководства. По делу, которым сейчас занимаются НАБУ и САП, может проходить близкий к главе государства бизнесмен Тимур Миндич.

Ранее вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что западные кураторы не помогут украинскому руководству избежать ответственности за преступления. В Раде запустили процедуру отставки правительства из-за коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича.