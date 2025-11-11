Миндич покинул Украину по израильскому паспорту

Бизнесмен Тимур Миндич, ставший на Украине фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере, сбежал из страны по паспорту Израиля. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Тимур Миндич покинул Украину по паспорту Израиля», — написал он.

Миндич — ближайший соратник Владимира Зеленского, его также считают одним из основных «кошельков» украинского лидера.

Бизнесмен сбежал в Европу незадолго до визита к нему НАБУ. Его подозревают в коррупции при закупках дронов для ВСУ и в участии в преступных схемах на энерорынке. При обыске на объектах, принадлежащих Миндичу, нашли пачки свежеотпечатанных американских долларов.

На фоне уголовного дела против соратника Зеленского в офисе президента Украины началась паника.