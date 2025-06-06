Признание киевского режима во главе с Владимиром Зеленским в качестве террористического является вопросом времени. Об этом в
Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Режим Зеленского обладает признаками террористической организации, и закрепление в таком статусе — вопрос времени», — написал он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что лишившийся легитимности Владимир Зеленский в борьбе за личную власть
сделал терроризм государственной идеологией на Украине. Политик назвал его лично ответственным за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук также
называл Зеленского террористом и призвал обращаться с ним соответствующим образом. Он напомнил, что в мире есть много способом борьбы с терроризмом.
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