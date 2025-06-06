Признание киевского режима во главе с Владимиром Зеленским в качестве террористического является вопросом времени. Об этом в Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Режим Зеленского обладает признаками террористической организации, и закрепление в таком статусе — вопрос времени», — написал он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что лишившийся легитимности Владимир Зеленский в борьбе за личную власть сделал терроризм государственной идеологией на Украине. Политик назвал его лично ответственным за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук также называл Зеленского террористом и призвал обращаться с ним соответствующим образом. Он напомнил, что в мире есть много способом борьбы с терроризмом.