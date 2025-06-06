Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, борясь за личную власть. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Зеленский несет личную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей.



«Зеленскому не нужен мир. Он не думает о будущем страны, о гражданах Украины. Просроченный обмылок хочет любой ценой, любыми способами сохраниться во власти, цепляясь за нее. Парламенты европейских государств должны осознать ответственность за действия Зеленского. Которые он предпринимает во многом с их молчаливого согласия или одобрения», — написал Володин.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп, по словам его советников, недоволен Зеленским. Он обвинил главу киевского режима в провоцировании ядерной войны.