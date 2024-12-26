В Славянске повесили плакаты ко дню рождения Бандеры

В Славянске на временно подконтрольной Украине территории ДНР появились плакаты ко дню рождения Степана Бандеры. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Также журналисты опубликовали фотографии из разных частей города. День рождения Бандеры на Украине отмечают 1 января.
Ранее во Львове поступили в продажу детские комиксы о последних годах жизни самого известного украинского националиста. Депутат Верховной рады, историк Владимир Вятрович заявил, что книгу выпустили для популяризации образа Бандеры, а к публикации готовится также биография основателя ОУН*.
Кроме того, украинские педагоги предложили изучать в школах труды Бандеры и одного из лидеров украинского национального движения Николая Михновского.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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