Детские комиксы о Бандере выпустили во Львове

Детские комиксы о последних годах жизни украинского националиста Степана Бандеры под названием «Убийство на лестнице. Последние годы жизни Степана Бандеры» уже поступили на продажу в книжные магазины Львова. Об этом сообщил Telegram-канал «Львов 24/7 Новости».

«Во львовских книжных магазинах уже появился комикс о Бандере. Приобрели бы такой?» — говорится в публикации канала, разместившего фотографию обложки нового комикса.

В начале декабря депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что книгу выпустят с целью «популяризации образа Бандеры», чтобы дети лучше поняли, почему националист стал героем для многих украинцев еще при жизни, сообщило издание «Другая Украина».

По его словам, к публикации также готовится биография Бандеры для детей.

Ранее Вятрович рассказал, что дети должны знать о происхождении песни «Батька наш Бандера» и в целом осознать масштаб личности националиста.