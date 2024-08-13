Украинские учителя призвали изучать в школах труды Бандеры

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Педагоги на Украине выступили с предложением изучать в школах труды идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Об этом сообщил местный «24 канал».

Активисты призвали сохранить самостоятельные школьные предметы, в частности историю Украины, украинского языка и литературы. По их мнению, нельзя допустить слияния предметов «История Украины» и «Всемирная история».

Учителя также настояли на том, что школьники должны изучать труды одного из лидеров украинского национального движения Николая Михновского.

Ранее в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко отменили изучение русского языка. Также исследователям запрещено ссылаться на российские источники.

Киево-Могилянская академия также выпустила официальный запрет для своих студентов и преподавателей общаться по-русски.

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