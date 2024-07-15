Семь украинских дезертиров устроили перестрелку с пограничниками при попытке бегства в Молдавию
РИА «Новости»: 7 дезертиров открыли огонь по пограничникам в Одесской области
Семь дезертиров попытались перейти украинско-молдавскую границу под Одессой, помешать им попытались украинские пограничники, в итоге завязалась перестрелка. О произошедшем в комментарии РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По информации собеседника агентства, столкновение на границе в Одесской области произошло около недели назад. Среди дезертиров были четверо мобилизованных и трое уже побывавших в боях военных.
«Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление», — уточнил подпольщик.
Лебедев обратил внимание, что дезертиры утопили в реке оружие и погоны, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы беженцев. Также он отметил, что подобные переходы совершают и сами пограничники, предварительно договорившиеся с коллегами с другой стороны.
«Так ушло полроты на Закарпатье в Венгрию в начале июля», — подчеркнул он.
Подобные случаи, по его словам, скрывают самым тщательным образом.
Ранее местное издание «Зеркало недели» опубликовало результаты опроса об отношении украинцев к уклонистам. По информации журналистов, 46% респондентов заявили, что быть уклонистом не стыдно.