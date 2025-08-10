Женщина и двое мужчин погибли из-за двух взрывов на побережье Одесской области

Несколько человек погибли на побережье в Одесской области в результате двух взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По предварительным данным, в 50 метрах от берега сдетонировала мина. Жертвами стали отдыхающие неподалеку, среди них двое мужчин и одна женщина.

Украинские военные с 2022 года активно минировали Черное море, однако течение и штормы разнесли опасные боеприпасы по всей акватории, их обнаружили даже в территориальных водах Турции. Осенью прошлого года морскую мину прибило к берегу в Сочи.

Массовое использование ВСУ устаревших морских мин спровоцировало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами, заявляли международные эксперты в резолюции экологического форума «Za наше Будущее». Ответственность за эту ситуацию возложили на руководство киевского режима.