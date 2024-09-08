Морскую мину прибило к берегу в Сочи

На побережье Черного моря в Сочи выбросило морскую мину. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
Авторы поста опубликовали видео, на котором туристы достали боеприпас из воды. Судя по кадрам, несколько мужчин в плавках выкатили на пляж круглый шипованный предмет.
Находка может оказаться одной из дрейфующих украинских морских мин. Подробности случившегося и дальнейшая ситуация с боеприпасом выясняются.
В конце июля в Турции обнаружили начиненный взрывчаткой гидроцикл. Его прибило к побережью Стамбула. Предположительно, устройство принадлежало украинскому флоту. Военные исследовали объект в специальном месте.
За месяц до этого в Турции нашли и обезвредили украинскую морскую мину. Из-за случившегося власти на 18 часов закрыли некоторые пляжи.
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