Морскую мину прибило к берегу в Сочи

«Военный обозреватель»: на берегу в Сочи нашли морскую мину

На побережье Черного моря в Сочи выбросило морскую мину. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» .

Авторы поста опубликовали видео, на котором туристы достали боеприпас из воды. Судя по кадрам, несколько мужчин в плавках выкатили на пляж круглый шипованный предмет.

Находка может оказаться одной из дрейфующих украинских морских мин. Подробности случившегося и дальнейшая ситуация с боеприпасом выясняются.

В конце июля в Турции обнаружили начиненный взрывчаткой гидроцикл. Его прибило к побережью Стамбула. Предположительно, устройство принадлежало украинскому флоту. Военные исследовали объект в специальном месте.

За месяц до этого в Турции нашли и обезвредили украинскую морскую мину. Из-за случившегося власти на 18 часов закрыли некоторые пляжи.