Резолюция форума «Za наше Будущее»: ВСУ виновны в загрязнении Черного моря

Массовое использование боевиками ВСУ устаревших морских мин вызвало загрязнение опасными веществами обширной акватории Черного моря. Об этом говорится в резолюции международного экологического форума «Za наше Будущее», сообщило РИА «Новости» .

Форум «Za наше Будущее» проходит в четверг в Симферополе. В нем принимают участие в том числе эксперты из Китая, США, Нидерландов, Турции, Сербии, Финляндии, Ирана, Австрии и стран Прибалтики.

«Дрейфующие украинские боеприпасы обнаружили на всем протяжении прибрежной линии западной части Черного моря, в акватории от Болгарии до Турции», — заявили в резолюции.

Участники форума подчеркнули, что террористический киевский режим и пособники из числа стран-союзников должны нести ответственность за «деградацию окружающей среды Черноморского региона».

Осенью прошлого года морскую мину прибило к берегу в Сочи.