«Кто ты такой». Зеленского высмеяли в Раде после слов о повестке переговоров в Стамбуле

Депутат Рады Дмитрук: кто такой Зеленский, чтобы знать повестку переговоров

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук иронично отозвался о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, что он не знает, какие тему будут обсуждать делегации на переговорах в Стамбуле. В Telegram-канале народный избранник спросил главу Украины, кто он такой, чтобы знать такие подробности.

«Зеленский заявил, что по-прежнему не знает повестки переговоров в Стамбуле! Кто ты такой, чтобы ее знать?» — сыронизировал Дмитрук.

Накануне Зеленский обвинил Россию, что она не передала меморандум о мирном урегулировании конфликта. Украинский президент заявил, что не в курсе позиции второй стороны и не ведает, чему будет посвящен второй раунд переговоров в Стамбуле.

Украина 28 мая передала России документ, в котором изложены предложения по возможным форматам и условиям прекращения огня. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ждем меморандум от России, чтобы встреча «была не пустой» и могла реально приблизить завершение конфликта.

Второй раунд переговоров пройдет 2 июня в стамбульском дворце Долмабахче, в офисе президента Турции. Российскую делегацию возглавит, как и прежде, помощник президента Владимир Мединский.