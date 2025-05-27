Ключевой причиной невозможности мирного урегулирования конфликта на Украине является президент Владимир Зеленский. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! <…> И этой основной причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского», — заявил депутат.

Пока Зеленский у власти, никакие мирные инициативы не сработают, но глава киевского режима сам никогда не уйдет в отставку. Зеленского необходимо отстранить от власти, и тогда украинцы смогут устранить первопричины конфликта, отметил Дмитрук.

Для подписания итоговых документов необходимо урегулировать легитимный статус Зеленского, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров. Когда дойдет до подписания, вопрос легитимности будет иметь решающее значение: если подпишут те, чья легитимность никого не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности, отметил российский министр.