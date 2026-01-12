В Раде признали катастрофичность ситуации на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве

Депутат Нагорняк: устранить поломку ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве пока не удалось

В украинской столице сохраняется тяжелая ситуация после ракетных ударов по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

По его словам, станции до сих пор не удалось восстановить после ударов баллистики на прошлой неделе.

«ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 еще не удалось починить после удара баллистических ракет на прошлой неделе», — констатировал он.

Нагорняк добавил, что защитные сооружения так и не смогли защитить энергетические объекты.

В ночь на 12 января в Киеве прогремел взрыв на фоне завывающих сирен воздушной тревоги. Позднее местные жители слышали еще несколько взрывов.

Военный корреспондент Юрий Котенок отмечал, что дроны «Герань» поразили объект ВСУ, вероятно, склад с боеприпасами. Мэр столицы Виталий Кличко также подтверждал прилет по нежилому зданию, но не уточнял, что конкретно там находилось.