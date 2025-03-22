Уиткофф назвал главную проблему для завершения спецоперации

Ключевым вопросом в работе над завершением конфликта на Украине является определение статуса освобожденных территорий. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Главная проблема — это так называемые „четыре региона“. Донбасс, Крым, Луганск и другие регионы. Они все русскоязычные. Там проводили референдумы, на которых абсолютное большинство жителей продемонстрировали, что хотят находиться под управлением России. Я думаю, именно это главная проблема конфликта», — отметил спецпосланник.

По словам Уиткоффа, на данный момент уже есть позитивные сдвиги в этом вопросе.

Также в ходе интервью американец выразил уверенность, что лидеры России и США могут встретиться уже в ближайшие месяцы. Он также отметил чрезвычайную любезность президента России Владимира Путина, которую тот проявил, встретившись с Уиткоффом.