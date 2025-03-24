Вице-президент США Вэнс поддержал Уиткоффа после его слов об Украине

Спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа раскритиковали в Верховной раде после высказываний об Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал пост в поддержку Уиткоффа в соцсети X.

«Стив Уиткофф — отличный парень, делающий невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет. Оказывается, дипломатия во многом сводится к простому навыку: не быть идиотом», — написал Вэнс.

На прошлой неделе спецпосланник президента США в интервью журналисту Такеру Карслону заявил, что Владимир Зеленский «в значительной степени» согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО.

К тому же, по словам Уиткоффа, украинская сторона дала согласие на проведение выборов. Во время беседы с Карслоном представитель Белого дома отметил, что США не могут вечно финансировать Украину, опасаясь, что это может привести с применению ядерного оружия.