В Раде назвали имя возможного нового лидера «Слуги народа»

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко может стать новым лидером партии «Слуга народа». Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Нового главу планируют избрать на съезде 17 декабря. Действующий лидер — Елена Шуляк — планирует сложить полномочия.

В ноябре стало известно, что Владимир Зеленский планирует исключить из партии лидера парламентской фракции Давида Арахамию. Тогда многие члены «Слуги народа» пригрозили покинуть партию, если Зеленский не уволит главу офиса президента Андрея Ермака — в итоге он решился на этот шаг.

А ранее тот же Гончаренко утверждал, что глава киевского режима поссорился с членами своей же партии, назвав их «деструктивными дебилами» и отменив с ними встречу.