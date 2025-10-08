«Деструктивные дебилы»: Зеленский рассорился с собственной партией
Депутат Гончаренко: Зеленский назвал «слуг народа» деструктивными дебилами
Президент Украины Владимир Зеленский назвал депутатов от правящей партии «Слуга народа» деструктивными дебилами и отменил встречу с ними. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов.
«Эта фраза Зеленского активно ходит между „слугами“», — добавил он.
По словам Гончаренко, парламентарии разочарованы и не понимают, как так получилось.
Ранее депутат Александр Дубинский, находящийся под следствием, назвал Зеленского «кидалой» и заявил, что вести с нынешним главой киевского режима какие-либо переговоры об окончании боевых действий невозможно.