В Полтавской области ночью атаковали газодобывающий объект

ГосЧС: пожар вспыхнул на объекте газодобывающей отрасли после атаки

В Полтавской области ночью атаковали объекты газодобывающей отрасли. Начался пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В Полтавском районе на территории одного из объектов газодобывающей отрасли в результате атаки возник пожар. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало», — отметили в ГосЧС.

Для тушения пожара привлекли 22 машины и 93 спасателя. К 06:02 огонь был полностью потушен.

Вечером 31 октября воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины. Сирены звучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее российские войска атаковали военные цели в пригороде Чернигова. Для ударов применяли дроны-камикадзе «Герань». В местах прилетов вспыхнули мощные пожары, ночное небо над пригородом озарилось пламенем.