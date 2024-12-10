Россия сейчас близка к достижению целей СВО, украинская армия находится на грани развала. Об этом журналу «Разведчик» рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он объяснил, что украинские власти утратили договороспособность, так как президент Владимир Зеленский лишился легитимности. По его словам, ВСУ терпят поражение на поле боя.

«На фронте ситуация не в пользу Киева», — обратил внимание Нарышкин.

Анализ имеющихся разведданных показал, что британские и американские спецслужбы считают постсоветское пространство приоритетным направлением для работы, заявил он. Директор СВР также не исключил, что Запад попытается развязать глобальный вооруженный конфликт с эпицентром в Евразии.

Ранее замглавы МИД Михаил Галузин прокомментировал сообщения о возможном вводе западных военных на Украину. Отправка войск будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт, подчеркнул дипломат.