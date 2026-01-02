«В полном тупике». На Украине осудили атаку ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области

Экс-советник Соскин: Россия ответит на атаку ВСУ на резиденцию Путина

Атака ВСУ на резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области свидетельствует об отчаянии киевского режима. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Украина находится в полном тупике по всем показателям: экономическим, финансовым, военным, международным. Особенно после этой атаки», — отметил политолог.

По мнению Соскина, атака не могла ничего изменить для ВСУ в военном отношении. Экс-советник предупредил, что Россия оставляет за собой право на соответствующий ответ.

В ночь на 29 декабря ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Украинские боевики выпустили более 90 дронов, их все уничтожили системы ПВО.

Президент США Дональд Трамп осудил атаку ВСУ на резиденцию российского лидера. Он заявил, что «это никуда не годится».