В офисе Зеленского выдвинули ультиматум по урегулированию конфликта

Ермак: продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными

Для Украины продолжение переговоров с Россией по завершению боевых действий возможно лишь после обмена пленными. Об этом в Telegram-канале сообщил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«У нас четкая позиция: договоренность об обмене пленными в формате „1000 на 1000“ должна стать первым шагом. Вторым — определение места для новой встречи с представителями России», — написал он.

Ермак добавил, что Украина продолжит добиваться усиления санкционного давления на Россию за действия, якобы направленные на затягивание боевых действий.

«Украина работает над тем, чтобы справедливый мир стал реальностью без компромиссов с правдой и совестью, на основе международного права», — заключил глава офиса Зеленского.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что на переговорах в Стамбуле инициатива об обмене с Украиной пленными в формате «1000 на 1000» принадлежала российской стороне.