Советник офиса президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин прокомментировал публикацию Bild, что в Киеве рассматривают возможность восстановить ядерные запасы страны. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «24 канал».

Литвин заявил, что немецкое издание «вбросило в информационное пространство <…> глупости».

Ранее Bild сообщил, что в Киеве серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. В материале указали на некий украинский источник, который заявил, что Украина может соорудить ядерную бомбу за несколько недель.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что украинский чиновник «врет как бешеная лошадь». У Украины нет для этого ни материалов, ни компетенций, ни промышленности.