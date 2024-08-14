В одной из областей Украины эвакуируют население

МВД Украины сообщило о планах эвакуировать 183 сел Сумской области

Фото: РИА «Новости»

В Сумской области Украины началась эвакуация жителей. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области», — написал он.

Министр добавил, что уже эвакуировали более 20 тысяч человек. По его словам, сейчас военные информируют МВД Украины о потребностях людей в питьевой воде, продуктах питания и медикаментах.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области к эвакуации готовят 50 сел, писал RT. Украинские власти решили расширить список населенных пунктов для обязательной эвакуации населения.

До этого объявили принудительную эвакуацию 112 детей из Волчанской общины, расположенной в Харьковской области. В городе Волчанске остались около 30 мирных жителей, отказавшихся уезжать.

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