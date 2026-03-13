в Одессе зрительница устроила скандал из-за слов благодарности на русском

Зрительница одесского оперного театра устроила скандал после того, как в зале прозвучали слова благодарности артистам на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Журналисты отметили, что в ходе перепалки зрительница угрожала воткнуть отвертку любому, кто заговорит по-русски. В какой момент представления произошел скандал, издание не уточнило.

Очевидцы произошедшего опубликовали в Сети видео, где женщина громко выражала недовольство прозвучавшей русской речью. При этом было видно, что она во время конфликта тоже периодически переходила на русский язык.

С начала года на Украине продолжили усиливать давление на использование русского языка в публичной сфере. В конце февраля СБУ закрыла интернет-магазин «Книжный мир» за продажу книг на русском, а ранее начала проверку в Сумах после сообщений о преподавании русского языка и литературы в одном из учебных заведений.