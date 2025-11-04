В Одессе закрыли ночной клуб из-за русской музыки

В Одессе закрыли популярный ночной клуб «Палладиум» из-за песен на русском языке. Об этом заявил инициатор идеи, глава одесской областной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

Работу гостинично-ресторанного комплекса приостановили на время проверки.

Заведение обвиняют в том, что оно воспроизводило русские песни, а его посетители дружно им подпевали. Видео с вечеринок в Сети появились два дня назад. После чего в клуб нагрянула полиция.

«Одесса — украинский город. И здесь должна звучать Украина», — подчеркнул Кипер.

Также глава одесской областной госадминистрации напомнил об обязательном соблюдении закона о государственном языке во всех точках общественного питания, отдыха, развлечений и торговли.

Ранее в Японии осудили запрет русского языка на Украине, назвав ограничение «культурным геноцидом».