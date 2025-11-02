В Одессе полиция нагрянула в ночной клуб «Палладиум» из-за жалоб на русские песни. Об этом написало украинские издание «Страна.ua»

По информации автор статьи, в Сети появились видеоролики, на которых посетители клуба танцуют и подпевают под песни российских исполнителей. Газета не сообщила, задержали ли полицейские кого-либо из присутствующих в клубе.

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер заявил, что прослушивание песен на русском языке — это презрение памяти о погибших военнослужащих ВСУ.

«Никакой русской музыки — ни в клубах, ни в других публичных местах!» — подчеркнул Кипер.

В Литве русофобские настроения пошли еще дальше — штрафом пригрозили роботу-пылесосу, который в магазине предупреждал о себе покупателей на русском языке. Один из посетителей магазина пожаловался в Государственную языковую инспекцию.